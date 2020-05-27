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Число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч в Казахстане

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч в Казахстане
Фото из открытых источников
Еще 335 казахстанцев заразились коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что прирост составил 3,7 процента.

В разрезе регионов складывается такая картина:

Нур-Султан – 78 новых случаев (прирост 4,6 процента)
Алматы – 77 (3,4 процента)
Карагандинская область – 43 (6,5 процента)
Шымкент – 38 (5,6 процента)
Атырауская область – 21 (2,3 процента)
Западно-Казахстанская область – 20 (4,4 процента)
Жамбылская область – 15 (4,4 процента)
Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6 процента)
Кызылординская область – 7 (2,4 процента)
Алматинская область – 5 (1,7 процента)
Туркестанская область – 5 (1,5 процента
Актюбинская область – 4 (1,4 процента)
Костанайская область – 4 (3,1 процента)
Мангистауская область – 4 (2,3 процента)
Павлодарская область – 4 (2,1 процента)
Северо-Казахстанская область – 3 (6,5 процента)

Общее число заболевших коронавирусом выросло в стране до 9304.

Отметим, что от болезни уже излечились 4613 человек.

Напомним, вечером 26 мая стало известно о еще двух умерших от коронавируса казахстанцах. Летальные случаи зафиксированы в Нур-Султане и Костанайской области. Число жертв болезни выросло до 37.

Ранее в Минздраве Казахстана рассказали о симптомах коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь. Напомним, к ним относятся лихорадка/жар, сухой кашель, затрудненное дыхание.


Источник: Tengrinews.kz
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