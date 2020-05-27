Число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч в Казахстане

Еще 335 казахстанцев заразились коронавирусом, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что прирост составил 3,7 процента.



В разрезе регионов складывается такая картина:



Нур-Султан – 78 новых случаев (прирост 4,6 процента)

Алматы – 77 (3,4 процента)

Карагандинская область – 43 (6,5 процента)

Шымкент – 38 (5,6 процента)

Атырауская область – 21 (2,3 процента)

Западно-Казахстанская область – 20 (4,4 процента)

Жамбылская область – 15 (4,4 процента)

Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6 процента)

Кызылординская область – 7 (2,4 процента)

Алматинская область – 5 (1,7 процента)

Туркестанская область – 5 (1,5 процента

Актюбинская область – 4 (1,4 процента)

Костанайская область – 4 (3,1 процента)

Мангистауская область – 4 (2,3 процента)

Павлодарская область – 4 (2,1 процента)

Северо-Казахстанская область – 3 (6,5 процента)



Общее число заболевших коронавирусом выросло в стране до 9304.



Отметим, что от болезни уже излечились 4613 человек.



Напомним, вечером 26 мая стало известно о еще двух умерших от коронавируса казахстанцах. Летальные случаи зафиксированы в Нур-Султане и Костанайской области. Число жертв болезни выросло до 37.



Ранее в Минздраве Казахстана рассказали о симптомах коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь. Напомним, к ним относятся лихорадка/жар, сухой кашель, затрудненное дыхание.