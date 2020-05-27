Токаев: Казахстан серьезно отстает по уровню знаний учащихся

Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстан серьезно отстает от развитых стран по международной оценке уровня знаний учащихся. Можно привести множество объяснений подобного отставания. Основная причина в недостаточности выделяемых на образование средств, а также в отсутствии системности, продуманности реформ в этой исключительно важной сфере. По сути дела образование - важнейшая отрасль экономики", - сказал Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия.



Президент отметил, что в среднем в Казахстане на одного учащегося тратится менее тысячи долларов в год.



"Следующая важная задача - сократить разрыв меду городскими и сельскими школами. По данным PISA, в настоящее время разрыв составляет 1,5 года. Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в ряде государств подобного рода тенденция существует, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением. Здесь ситуацию нужно видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными кадрами", - добавил Глава государства.



Президент отметил важность того, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалось не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП).



"Иначе, с учетом нашей положительной демографической динамики, мы всегда будем в роли догоняющих. Все необходимые нормативно-правовые механизмы для проектов государственно-частного партнерства имеются. В то же время считаю необходимым проработать вопрос повышение финансовой привлекательности, инвестиций в образовательную инфраструктуру. Следует рассмотреть возможность повышения нормативов подушевого финансирования, изменения сроков, сумм и структуры затрат, возмещяемых по проектам от ГЧП", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Повестка третьего заседания Нацсовета общественного доверия посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам образования и здравоохранения.