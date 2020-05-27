Пересмотреть наказания за врачебные ошибки поручил Токаев

Президент Касым Жомарт-Токаев высказался о врачебных ошибках, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Совсем недавно любые упоминания казахстанской медицины вызывали сплошной поток негатива. Нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно это практику пересмотреть, на мой взгляд. В частности, критически проанализировать целесообразность уголовной отвественности, причем непременной уголовной ответственности медработников за так называемое ненадлежащее выполнение своих обязанностей", - сказал Глава государства на заседании Нацсовета общественного доверия.



По словам Президента, в Казахстане следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований.



"Степень халатности четко установить в ходе следствия очень сложно. В то же время под уголовной статьей находится немало медиков, мы это знаем. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Вышесказанное, конечно, не снимает с врачей ответственности за жизни и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной и гражданско-правовой, как в развитых странах мира. Поручаю разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности", - заключил Токаев.