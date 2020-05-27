Бывшему акиму Павлодарской области Бакауову вынесли приговор

Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает zakon.kz.



Судебное разбирательство прошло в онлайн-формате.



Судья Нурлан Каирбеков признал Булата Бакауова виновным в превышении должностных полномочий.



Экс-акима приговорили к ограничению свободы на срок 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе с установлением пробационного контроля, а также лишению госнаград.



Суд постановил привлечь бывшего акима к принудительному труду в общественных местах на весь срок ограничения свободы.



Кроме того, в приговоре говорится об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и отмене ареста на имущество подсудимого.



Ранее прокурор запросила для него ограничение свободы на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе и лишением госнаград. Это произошло из-за того, что Бакауов заключил сделку со следствием, признал вину, возместил ущерб и имеет в наличии несовершеннолетних детей.



Напомним, в декабре 2019 года Бакауов узнал, что в предприятии "AksuTransLogistic", которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.



Требование акима было выполнено.



В итоге, в январе его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий, а 21 января сняли с поста.



Через месяц, 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест. Одной из причин изменения меры пресечения стало плохое самочувствие бывшего чиновника.