Бывшему акиму Павлодарской области Бакауову вынесли приговор

Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает zakon.kz.
Судебное разбирательство прошло в онлайн-формате.
Судья Нурлан Каирбеков признал Булата Бакауова виновным в превышении должностных полномочий.
Экс-акима приговорили к ограничению свободы на срок 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе с установлением пробационного контроля, а также лишению госнаград.
Суд постановил привлечь бывшего акима к принудительному труду в общественных местах на весь срок ограничения свободы.
Кроме того, в приговоре говорится об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и отмене ареста на имущество подсудимого.
Ранее прокурор запросила для него ограничение свободы на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе и лишением госнаград. Это произошло из-за того, что Бакауов заключил сделку со следствием, признал вину, возместил ущерб и имеет в наличии несовершеннолетних детей.
Напомним, в декабре 2019 года Бакауов узнал, что в предприятии "AksuTransLogistic", которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.
Требование акима было выполнено.
В итоге, в январе его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий, а 21 января сняли с поста.
Через месяц, 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест. Одной из причин изменения меры пресечения стало плохое самочувствие бывшего чиновника.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz