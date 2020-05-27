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Бывшему акиму Павлодарской области Бакауову вынесли приговор

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Бывшему акиму Павлодарской области Бакауову вынесли приговор
Фото из открытых источников
Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает zakon.kz.

Судебное разбирательство прошло в онлайн-формате.

Судья Нурлан Каирбеков признал Булата Бакауова виновным в превышении должностных полномочий.

Экс-акима приговорили к ограничению свободы на срок 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе с установлением пробационного контроля, а также лишению госнаград.

Суд постановил привлечь бывшего акима к принудительному труду в общественных местах на весь срок ограничения свободы.

Кроме того, в приговоре говорится об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и отмене ареста на имущество подсудимого.

Ранее прокурор запросила для него ограничение свободы на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе и лишением госнаград. Это произошло из-за того, что Бакауов заключил сделку со следствием, признал вину, возместил ущерб и имеет в наличии несовершеннолетних детей.

Напомним, в декабре 2019 года Бакауов узнал, что в предприятии "AksuTransLogistic", которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.

Требование акима было выполнено.

В итоге, в январе его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий, а 21 января сняли с поста.

Через месяц, 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест. Одной из причин изменения меры пресечения стало плохое самочувствие бывшего чиновника.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Bakytzhan (Посетители) Сегодня, 12:54
Как говорил Антибиотик, в наши дни можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме , а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву, красть составы гораздо безопсанее, чем велосипеды...
 
 

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