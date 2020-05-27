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Наезд на блокпост в Алматы: семьям погибших полицейских дадут квартиры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Наезд на блокпост в Алматы: семьям погибших полицейских дадут квартиры
Фото из открытых источников
Семьям погибших на блокпосту полицейских выделят квартиры в Алматы. Об этом рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы не остались в стороне. Провели работу, две квартиры сейчас выделяются при поддержке наших предпринимателей семьям погибших сотрудников полиции. Также будет оказана финансовая поддержка по всем вопросам, которые остаются родственникам", - сказал аким города Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, 25 мая пьяный водитель BMW протаранил блокпост в микрорайоне Коксай и въехал в патрульную машину. Инцидент произошел рано утром, около 05.30. В салоне авто находились двое полицейских, один из которых скончался на месте, а другой умер в больнице, не приходя в сознание. В результате аварии также тяжелые травмы получил третий полицейский, который находится в реанимации.

26 мая в Департаменте полиции Алматы сообщили, что водитель BMW шесть лет работал в правоохранительных органах. Сообщается, что он был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.

После случившегося трех полицейских начальников освободили от должностей. В отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания.

Строгий выговор получил глава ДП Алматы Канат Таймерденов.


Источник: Tengrinews.kz
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