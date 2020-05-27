В детской деревне оказался мальчик, трижды угнавший авто в Уральске

10-летний Николай Керцман попал в детскую деревню семейного типа около месяца назад, передает Today.kz со ссылкой на "Мой город". Не так давно он потерял отца и бабушку. Он был единственным ребенком в семье.



Папа Коли работал дальнобойщиком, бабушка - медработник, мать лишена родительских прав.



"У него умер папа, а потом бабушка, и около месяца назад он был определен в детскую деревню. Мама мальчика лишена родительских прав", - рассказала заведующая воспитательным отделом городского отдела образования Маншук Караева.



Коля стал знаменитым в 2018 году, когда за месяц ему удалось угнать три автомобиля. Все три раза он совершал ДТП на угнанной машине и винил в своих неудачах при вождении маленький рост.