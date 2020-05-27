Мужчина порезал себе горло в центре Уральска

Инцидент произошел 27 мая около 14.00 возле здания партии Nur Otan по улице Ж.Молдагалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Как рассказали очевидцы, мужчина сам себе пытался перерезать горло. На место сразу приехали сотрудники дорожной полиции.– Все случилось очень быстро. Я неожиданно услышал сирены, появились три полицейские машины, скорая. Мужчина что-то громко кричал. На него надели наручники, врач скорой помощи быстро перевязала ему рану на шее, и его увезли. Мужчина был агрессивным, кричал, чтоб его отпустили. Его посадили в карету скорой помощи и увезли. Кто-то тут говорил, что он якобы угнал машину и пытался скрыться, - рассказали очевидцы.Стоит отметить, что инцидент произошел на глазах десятков очевидцев.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мужчина нанес себе резаную рану в области шеи и был доставлен бригадой скорой помощи в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы.В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать инцидент позже.Другие подробности ЧП выясняются.