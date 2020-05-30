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450 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:16
450 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки
Фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб.

Прирост составил 4,5 процента.

в разрезе городов и регионов:
Нур-Султан – 89 (4,8 процента)
Шымкент – 51 (6,7 процента)
Атырауская область – 44 (4,5 процента)
Карагандинская область – 41 (5,2 процента)
город Алматы – 37 (1,5 процента)
Западно-Казахстанская область – 36 (6,6 процента)
Актюбинская область – 34 (11,2 процента)
Костанайская область – 29 (21,3 процента)
Алматинская область – 23 (7,1 процент)
Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5 процента)
Кызылординская область – 16 (4,8 процента)
Туркестанская область – 10 (2,8 процента)
Павлодарская область – 8 (4,1 процент)
Мангистауская область – 7 (3,2 процента)
Жамбылская область – 5 (1,4 процента)
Северо-Казахстанская область – 3 (5,9 процента)

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 157 человек.

Всего в Казахстане выявлено 10 382 заболевших коронавирусом. Число вылечившихся от COVID-19 пациентов увеличилось до 5057 человек. Летальных случаев - 37.

Симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь: лихорадка/жар, сухой кашель, затрудненное дыхание.

Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов призвал казахстанцев соблюдать меры безопасности и личной гигиены, иначе, по его словам, придется ужесточать карантин.


Источник: Tengrinews.kz
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