450 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб.



Прирост составил 4,5 процента.



в разрезе городов и регионов:

Нур-Султан – 89 (4,8 процента)

Шымкент – 51 (6,7 процента)

Атырауская область – 44 (4,5 процента)

Карагандинская область – 41 (5,2 процента)

город Алматы – 37 (1,5 процента)

Западно-Казахстанская область – 36 (6,6 процента)

Актюбинская область – 34 (11,2 процента)

Костанайская область – 29 (21,3 процента)

Алматинская область – 23 (7,1 процент)

Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5 процента)

Кызылординская область – 16 (4,8 процента)

Туркестанская область – 10 (2,8 процента)

Павлодарская область – 8 (4,1 процент)

Мангистауская область – 7 (3,2 процента)

Жамбылская область – 5 (1,4 процента)

Северо-Казахстанская область – 3 (5,9 процента)



За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 157 человек.



Всего в Казахстане выявлено 10 382 заболевших коронавирусом. Число вылечившихся от COVID-19 пациентов увеличилось до 5057 человек. Летальных случаев - 37.



Симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь: лихорадка/жар, сухой кашель, затрудненное дыхание.



Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов призвал казахстанцев соблюдать меры безопасности и личной гигиены, иначе, по его словам, придется ужесточать карантин.