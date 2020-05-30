Ученые из Китая раскрыли правду о происхождении COVID-19

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили о происхождении коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание The Sun.
Во время исследования были протестированы образцы с рынка морепродуктов в Ухане, однако в них следов заболевания обнаружено не было. Данное исследование дает им право считать, что первый случай заражения человека COVID-19 произошел не на рынке.
Также было доказано, что 13 первоначальных случаев заражения коронавирусом в Китае никак не связаны с рынком.
Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.
Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
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