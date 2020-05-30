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Как будут запускать поезда в Казахстане

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Как будут запускать поезда в Казахстане
Фото из открытых источников
Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Так, на первом этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:

- Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;
- Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай;
- Кызылорда – Семей, Кокшетау, Петропавловск;
- Костанай – Караганды, Аркалык;
- Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск;
- Мангистау – Актобе, и пригородные сообщения.

На втором этапе - с 10 июня - планируется запуск 39 пар поездов, в том числе по направлениям:
- Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент;
- Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск;
- Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения.

На третьем этапе по мере стабилизации санитарно эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами, запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том числе по направлениям:
- Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань;
- Нур-Султан – Челябинск;
- Караганды – Москва, Омск, Томск;
- Атырау - Астрахань.

Как отмечается, уже открыта продажа проездных документов, а также все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены в соответствии с санитарными требованиями и составы готовы к отправке.

Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте.


Источник: zakon.kz
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