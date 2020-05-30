Как будут запускать поезда в Казахстане

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.



Так, на первом этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:



- Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;

- Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай;

- Кызылорда – Семей, Кокшетау, Петропавловск;

- Костанай – Караганды, Аркалык;

- Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск;

- Мангистау – Актобе, и пригородные сообщения.



На втором этапе - с 10 июня - планируется запуск 39 пар поездов, в том числе по направлениям:

- Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент;

- Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск;

- Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения.



На третьем этапе по мере стабилизации санитарно эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами, запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том числе по направлениям:

- Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань;

- Нур-Султан – Челябинск;

- Караганды – Москва, Омск, Томск;

- Атырау - Астрахань.



Как отмечается, уже открыта продажа проездных документов, а также все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены в соответствии с санитарными требованиями и составы готовы к отправке.



Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте.