За рулем большегруза, с которым столкнулась "скорая", находился солдат-срочник.

Бригада "скорой помощи" погибла в ДТП в Атырауской области, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".



Авария произошла около села Зинеден Исатайского района на ведущей в Астрахань трассе, ремонт которой начался в прошлом году. "Скорая помощь" столкнулась с военным "КамАЗом".



По информации областного департамента полиции, машина "скорой помощи" принадлежала врачебной амбулатории Исатайского района. В салоне находились водитель и два медицинских работника. Все они погибли.



В Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК сообщили, что за рулем "КамАЗа" находился 20-летний солдат срочной службы.