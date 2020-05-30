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Коронавирус выявил царящее в мире неравенство – ВОЗ

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Коронавирус выявил царящее в мире неравенство – ВОЗ
Фото из открытых источников
Алматы. 30 мая. КазТАГ - Коронавирус выявил царящее в мире неравенство, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«COVID-19 выявил царящее в мире неравенство. Вместе с тем, пандемия предоставила возможность сократить существующий разрыв и построить более справедливый мир, в котором медицинская помощь не будет привилегией избранных», - цитируют Гебрейесуса на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН» с брифинга в Женеве.

По его словам, ВОЗ, ее партнеры, а также 35 стран мира, как запустили программу, которая позволит обмениваться научными данными, полученными в результате исследования нового коронавируса.

Глава ВОЗ пояснил, что эта инициатива стала дополнением к другой программе международного сотрудничества – «Глобальному партнерству по ускорению разработки, производства и внедрения безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению коронавирусной инфекции», которая была запущена еще в апреле.

«В своих усилиях, направленных на борьбу с пандемией, предотвращение распространения инфекции и спасение жизней, ВОЗ опирается на науку. Новые данные появляются с впечатляющей скоростью. Почти каждый день мы получаем новости о работе над вакцинами, а также методами диагностики и лечения», - сказал он.

В то же время, по его словам, вопрос в том, насколько доступны результаты этих открытий широким слоям населения.

Отмечается, что программа позволит беспрепятственно распространять новые данные о ДНК вируса и результаты клинических испытаний, она также упростит процесс получения лицензии на производство вакцин и препаратов, и поможет в короткие сроки наладить их местное производство.

«Участие в C-TAP – так называется новая программа – добровольное. Эту модель в свое время использовали для расширения доступа к лечению от ВИЧ и гепатита С», - следует из сообщения.

Также сообщается, что в ВОЗ признают патенты важным фактором, способствующим развитию науки.

«Однако сегодня приоритет заключается в том, чтобы остановить пандемию, призвав проявить солидарность во благо всех жителей планеты», - напомнил Гебрейесус.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:33
Можно было не читать,начали за здравие,закончили заупокой-вакцины и вакцинация. Бесполезная комерческая структура.
 
 

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