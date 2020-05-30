Третий прототип корабля Илона Маска взорвался в Техасе

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно трансляции, которая ведется американским специализированным сайтом nasaspaceflight.com, SpaceX провел огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после испытания возникла утечка топлива и прототип взорвался.
В апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz