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Третий прототип корабля Илона Маска взорвался в Техасе

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Третий прототип корабля Илона Маска взорвался в Техасе
Кадр из видео
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно трансляции, которая ведется американским специализированным сайтом nasaspaceflight.com, SpaceX провел огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после испытания возникла утечка топлива и прототип взорвался.

В апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:35
Интересно она вообще полетит?
 
 

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