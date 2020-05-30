Самолет загорелся после посадки в ВКО

В Восточно-Казахстанской области загорелся самолет, передает Today.kz. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.



"Сегодня после посадки в 15:31 произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15:25. В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей. В 15:50 возгорание локализовано", - сообщили в КГА.



Пострадавших нет.



"По данному факту начато расследование Управления по расследованию авиационных происшествий МИИР РК", - добавили в комитете.