В России создали вакцину от коронавируса, которую капают в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос, передает zakon.kz.



Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос, — генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус. Вакцина", пишет ТАСС.



По его словам, в России запущено полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.



28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.



Между тем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной. Он пояснил, что прививка должна быть безопасной, в том числе для беременных.