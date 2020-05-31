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Илон Маск протестировал электромобиль Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом

Просмотров:273 Опубликовано: Вчера, 21:56
Илон Маск протестировал электромобиль Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом
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В новом выпуске шоу Jay Leno’s Garage телеведущий «прикоснулся к будущему» благодаря Илону Маску, который предоставил для передачи прототип электромобиля Cybertruck от Tesla и позволил прокатиться на нем по тоннелю длиной 1,5 км.
Ведущий CNBC побывал в дизайн-студии Tesla, расположенной в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, и протестировал концепт Cybertruck. Программу снимали в январе, когда новая разработка Tesla существовала только в виде опытного образца. Джей Лено был удивлен футуристичным внешним видом автомобиля, который впечатляет еще больше, когда видишь его в реальности, рядом с собой, а не на фотографиях или рендерах. Ведущего поразила функциональность разработки, особенно открывающийся и закрывающийся багажник, который выдерживает любые грузы. Что и продемонстрировал Илон Маск, запрыгнув на корпус Cybertruck.

Также миллиардер похвастался высокопрочным стальным корпусом, наклонным ветровым стеклом и пуленепробиваемостью автомобиля, для которой нет видимых причин, но она должна присутствовать, потому что это «звучит круто».

По словам Илона Маска, серийный пикап должен помещаться в обычный гараж, но к маю Cybertruck не уменьшился в размерах и вряд ли поместится в стандартном помещении.

Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом. Несколько лет назад проект Boring Company вызвался помочь городу с транспортным коллапсом, и Маск с помпой представил задумку своих инженеров.

В разговоре с ведущим Jay Leno’s Garage он отметил, что подземные тоннели гораздо безопаснее наземных магистралей: в них можно без вреда для жизни переждать, к примеру, землетрясение, если они достаточно глубоко заложены. «Землетрясение — это рябь, идущая по поверхности Земли. Вы же не выберете во время шторма находиться на корабле вместо того, чтобы переждать волнения под толщей воды в подлодке», — объяснил Маск.



Он немного переживал, поместится ли пикап в тоннель, но поездка прошла благополучно. Cybertruck подняли на поверхность на специальном лифте. Маск рассказал, что в дальнейшем при въезде в тоннель Tesla будут автоматически переключаться в режим автопилота.

Электрический пикап Cybertruck презентовали 22 ноября 2019 года. Первые серийные образцы планируется выпустить к концу 2021 года. Самая доступная модель автомобиля обойдется в $39 990.







Источник: Mixnews
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