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Глава МВД сделал заявление о снятии блокпостов

Просмотров:4028 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Глава МВД сделал заявление о снятии блокпостов
Фото из открытых источников
Министр внутренних дел Ерлан Тургубаев выступил с заявлением по поводу снятия блокпостов между городами Казахстана с 1 июня. Он предупредил, что это не значит, что угрозы больше нет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Весь мир борется с новой угрозой обществу – пандемией коронавируса. И Казахстан не исключение. Благодаря своевременно принятым мерам, самоотверженности врачей, полицейских, военных и волонтеров, а также ответственности и дисциплинированности населения, наша страна проходит этот период с минимальными потерями", - отметил Тургумбаев на селекторном совещании с руководителями служб и подразделений.

Министр сообщил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева все силы органов внутренних дел были направлены на охрану общественного порядка и безопасности граждан, обеспечению карантинных мероприятий.

Более 52 тысяч сотрудников – полицейские, спасатели, военнослужащие и медицинские работники органов внутренних дел – непрерывно несли службу на блокпостах, охраняли важнейшие объекты жизнеобеспечения, медицинские учреждения и карантинные зоны.

Для усиления охраны общественного порядка было увеличено количество патрулей и плотность нарядов полиции и Национальной гвардии. Благодаря принятым мерам в период режима самоизоляции и ограничений преступность по стране снизилась на 26 процентов. Отмечается, что в таком особом режиме полиция и другие силы МВД работали впервые.

"Это было нелегко. Круглосуточный режим работы, в ряде случаев полевые условия и казарменное положение, оторванность от дома и семьи, порой непонимание и упреки отдельных граждан вызывали огромные психологические и физические нагрузки. Но наши сотрудники продолжали нести службу, четко выполняя на протяжении всех 78 дней поставленные руководством страны задачи", - подчеркнул глава МВД.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, непосредственное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на блокпостах наиболее отличившиеся сотрудники приказом министра награждены грамотами и благодарственными письмами.

"Блокпосты между населенными пунктами снимаются. Но это не значит, что угрозы больше нет. Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности", - резюмировал Ерлан Тургумбаев.

В пресс-службе отметили, что в период карантинного режима в стране функционировало порядка 400 блокпостов, на которых было задействовано около 6 тысяч сотрудников ОВД. За весь период на блокпостах проверено более 3,2 миллионов транспортных средств и порядка 5 миллионов пассажиров.

Напомним, в соответствии с решением Межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет произведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня.


Источник: Tengrinews.kz
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