Солнце убивает коронавирус за 14 минут — ученые

Коронавирус погибает от солнечного света за 14 минут. К такому выводу пришли ученые Национального центра биозащитного анализа и контрмер Департамента национальной безопасности США. Об этом сообщает The Journal of Infectious Diseases.
Для исследования ученые смоделировали климат, характерный для 40-го градуса северной широты. Именно по этой параллели проходит территория стран и регионов, сильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди них Китай, Италия, Испания. А после поместили клетки коронавируса под специальные лампы.
При интенсивности света на уровне полуденного клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.
Слабый свет так же борется с коронавирусом, однако воздействие должно быть более длительным.
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