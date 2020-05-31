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Солнце убивает коронавирус за 14 минут — ученые

Просмотров:1461 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Солнце убивает коронавирус за 14 минут — ученые
Фото из открытых источников
Коронавирус погибает от солнечного света за 14 минут. К такому выводу пришли ученые Национального центра биозащитного анализа и контрмер Департамента национальной безопасности США. Об этом сообщает The Journal of Infectious Diseases.

Для исследования ученые смоделировали климат, характерный для 40-го градуса северной широты. Именно по этой параллели проходит территория стран и регионов, сильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди них Китай, Италия, Испания. А после поместили клетки коронавируса под специальные лампы.

При интенсивности света на уровне полуденного клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.

Слабый свет так же борется с коронавирусом, однако воздействие должно быть более длительным.


Источник: 365info.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 15:55
Уже давно это известно,немецкие эпидемиологи проводил опыты,брали анализы с предметов и ручек дверей в квартире,где жили болевшие люди,даже там у них после не получилось возродить вирусняк ,а тут после воздействия солнечных лучей.У нас, да и во многих странах улицы поливают растворами,маразм зашкаливает. Это какой то психоз.
 
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  • tolk
  • Леська
  • Абвгд
  • mer
  • бобер
  • Сергей Владимиров
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 14:26
У наших Актауских " Специалистов" другие данные! ah1n1
Низя загорать!
Низя купаться до 1 июля...
Наши рулят! stena

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • Сергей Владимиров
 Ян (Посетители) Сегодня, 14:26
https://youtu.be/jkojGf_u2uI
Очень вырос в целом мире,гриппа вирус 3,4.
 
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  • Леська
  • mer
  • Сергей Владимиров
 Мат (Посетители) Сегодня, 14:23
Загорать надо, а не прятаться от солнца!)))
 
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  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:56
Мы, примерно, на такой же широте живем, солнца хоть отбавляй, а коронавирус процветает.
Где-то хуже нашего, но это слабое утешение.
 
 

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