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Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 16:34
Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
REUTERS©
Президент США Дональд Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

"Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту. Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории", - добавил Трамп.

Ракета Falcon 9 успешно доставила в ночь на 31 мая на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На 31 мая запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:21
ду уж, один успешный пуск не говорит о "возвращении к звёздам". Слишком высока аварийность этих ракет.
Герои те кто согласился лететь на этой ракете))) Рисковали жизнью.
 
 

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