Президент США Дональд Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - сказал Трамп, выступая во Флориде.



"Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту. Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории", - добавил Трамп.



Ракета Falcon 9 успешно доставила в ночь на 31 мая на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На 31 мая запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.