В городах США вводят комендантский час после беспорядков

A police car appears to be on fire in Los Angeles. Police officers are holding back a line of demonstrators to prevent them from getting close to the car. https://t.co/B9s2gmaGal pic.twitter.com/gISAvzpsC1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 30, 2020



Беспорядке начались в Миннеаполисе после гибели Джорджа ФлойдаГубернатор штата Миннесота заявил, что протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, охватившие города США, уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами. В городах США вводят комендантский час на фоне продолжающихся беспорядков.Сначала в крупнейшем городе этого штата Миннеаполисе, а затем Вашингтоне, Атланте, Нью-Йорке и других крупных городах страны произошли столкновения с полицией, хотя под стражу был взят уволенный из полиции Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда - поставил ему колено на шею.44-летнему Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается. Протестующие же требуют и их отдать под суд.Что было в МиннеаполисеГубернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата - это происходит впервые после Второй мировой войны. Он сказал, что в субботу волнения могут усилиться, после того как приезжие агитаторы использовали протесты в связи с гибелью 46-летнего Флойда для того, чтобы посеять хаос в городе.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что смерть "наполнила американцев ужасом, гневом и печалью". Он сказал об этом в телеобращении с мыса Канаверал после запуска космического корабля "Драгон". Трамп жестко осудил действия "мародеров и анархистов", заявив, что нужно лечить рану, а не распространять ненависть и хаос, и пообещал дать отпор агрессивным толпам.По версии губернатора Уолза, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилие в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.По словам губернатора, до 80% арестованных прибыли из-за пределов штата, в тюрьму округа Хеннепин попали только восемь жителей Миннесоты, и неясно, все ли они были арестованы в связи с беспорядками в Миннеаполисе.Администрация Трампа в свою очередь продвигает версию о том, что за беспорядками могут стоять не ультраправые, а ультралевые силы. Генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что во многих местах беспорядки организуются анархистскими и левыми экстремистскими группами. Они приезжают из-за пределов штата, чтобы пропагандировать насилие, утверждал Барр. Сам Трамп также упомянул в своем заявлении движение антифа и "другие радикальные левые группировки".Насилие, которое выплеснулось на улицы в пятницу вечером, стало "насмешкой и притворством, что это связано со смертью Флойда, или неравенством, или историческими травмами в наших цветных сообществах", сказал губернатор Миннесоты.В пятницу протестующие в Миннеаполисе игнорировали комендантский час, введенный в городе еще накануне. После этого губернатор Уолз объявил, что впервые в истории мобилизовал весь состав нацгвардии, имеющийся в штате. Речь идет примерно о 13 тысячах человек. В Пентагоне же заявили, что подразделения военной полиции готовы поддержать власти Миннесоты, если они об этом попросят. Губернатор отклонил это предложение, пишет New York Times.Беспорядки и комендантский часВ пятницу вечером протестующие вступили в столкновения с полицией в Атланте, Нью-Йорке и Портленде, а в Вашингтоне был ненадолго заблокирован Белый дом. В субботу все продолжилось.Демонстрации прошли по крайней мере в 30 городах, пишет New York Times. Власти американских городов на фоне протестов вводят комендантский час.В Атланте еще накануне было объявлено чрезвычайное положение, позже был введен и комендантский час. В этом городе еще в пятницу протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн. В субботу столкновения возобновились.Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации по просьбе мэра Кейши Боттомс, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии. Сама Боттомс заявила: "Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы опозорили наш город. Вы опозорили жизнь Джорджа Флойда".Комендантский час был введен в нескольких крупных городах, охваченных беспорядками в последние дни - в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии, сообщает Си-эн-эн. Он будет действовать также в Денвере и Цинциннати, сообщает Рейтер.Мэр Портленда Тед Уилер также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа на фоне грабежей, пожаров и нападения на полицейский участок.Нападения на полицию происходили и в Лос-Анджелесе. Толпы демонстрантов подожигали полицейские машины, опустошали и грабили магазины, участвовали в стычках с полицией, сотни людей были арестованы с вечера пятницы, пишет Ассошиэйтед пресс.Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что в городе вводится комендантский час с восьми вечера до пяти утра воскресенья. Гарсетти также попросил губернатора отправить от 500 до 700 сотрудников нацгвардии. Мэр сказал, что они должны помочь местным правоохранительным органам подавить насилие во втором по величине городе страны.В Филадельфии мирная демонстрация протеста обернулась насилием, по меньшей мере 13 полицейских получили ранения, передает Ассошиэйтед пресс. Протестующие в этом городе распылили граффити на статую бывшего мэра, пытались свергнуть ее и поджечь (этого человека критиковали за дискриминацию меньшинств).В Солт-Лейк-Сити губернатор Юта задействовал нацгвардию штата после того, как в центре города в субботу днем произошли беспорядки. Протест начался мирно, но затем группа людей перевернула полицейскую машину и подожгла ее. Демонстранты также кидали яйца в управление полиции.Национальная гвардия будет задействована в Техасе и Колорадо.В Сиэтле тысячи людей собрались в центре города на мирную демонстрацию, а вечером полиция применила перцовый газ, когда начались беспорядки, пишет Ассошиэйтед пресс. Проводились аресты.Несколько сотен человек в субботу снова собрались в Вашингтоне. Нацгвардия окружила Белый дом. Полиция использовала перцовый газ, протестующие отламывали куски бетона и кидали в полицейских.Химический спрей полиция была вынуждена применить и в нью-йоркском район Бруклин, хотя все начиналось как мирное шествие. В Бруклине протестующие вступили в столкновения с представителями власти, нападая на полицейские автомобили. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.Мирный протест в Майами также перерос в беспорядки, некоторые демонстранты поджигали полицейские машины, полицейские ответили слезоточивым газом, а мэр города объявил комендантский час.По подсчетам Ассошиэйтед пресс, с четверга за участие в беспорядках были арестованы на меньшей мере 1 383 человека в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжались в субботу вечером.По последним данным, в центре Индианаполиса трое человек получили огнестрельные ранения, один убит на фоне протестов. Об этом сообщил начальник городской полиции, передает Си-эн-эн. Полиция проводит расследование и советует гражданам избегать этот район."Я не могу дышать"Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. 25 мая они остановили его машину на перекрестке. Флойда подозревали в использовании фальшивых банкнот. Полиция получила телефонный звонок из продуктового магазина о том, что покупатель заплатил поддельной купюрой в 20 долларов.При задержании Флойд упал на землю, сказав, что страдает клаустрофобией. При задержании офицер Шовин встал коленом на горло Флойда. Полицейские, которые уже уволены, утверждали, что Флойд оказывал сопротивление.На видеозаписи, которая всколыхнула Америку, слышно, как Флойд говорит: "Пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". Он был доставлен в больницу, через час врачи объявили, что он умер.Предварительное вскрытие не выявило признаков удушения. Судмедэксперт отметил, что у Флойда были сердечные заболевания.