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Регистрация армянских авто: в КАП ответили на главные вопросы

Просмотров:620 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Регистрация армянских авто: в КАП ответили на главные вопросы
Фото © Турар Казангапов
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов ответил на самые распространенные вопросы казахстанцев касательно регистрации автомобилей из Армении, передает Tengrinews.kz.

Какие автомобили из Армении подпадают под регистрацию в Казахстане

Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года.

Сколько стоит регистрация такого автомобиля

Стоимость регистрации автомобиля в рамках принятого постановления правительства составит 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию - 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт - 3473 тенге (1,25 МРП), за госномер - 7778 тенге (2,8 МРП).

Почему будут выдаваться желтые номера

Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, при регистрации
в Казахстане им будут присваиваться номера на желтом фоне, как для транспортных средств имеющих постоянную регистрацию в другом государстве.

При этом номера будут присваиваться с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля (от "01" до "17" региона).

Регистрация армянских авто: в КАП ответили на главные вопросы


Почему нельзя регистрировать "праворульные" автомобили

Регистрация "праворульных" автомашин запрещена с 2009 года законом "О дорожном движении" и техрегламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"Праворульные" автомобили изначально конструктивно созданы для эксплуатации в странах с левосторонним движением - Японии, Великобритании и других. Поэтому при эксплуатации таких автомобилей на дорогах
с правосторонним движением водителям из-за ограниченного угла обзора затруднено безопасное выполнение маневров обгона, левого поворота и так далее.

Переоборудованные автомобили, с перенесенными органами управления с правостороннего на левостороннее расположение, подлежат регистрации только после предоставления собственником свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции.

Где будут храниться техпаспорта и госномера, выданные в Армении

Техпаспорт и госномер, выданные в Армении, будут сдаваться при регистрации автомобиля в Казахстане в специализированные ЦОНы и храниться в архивах до востребования собственником автомобиля.

Их возврат будет осуществляться по запросу собственников в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане.

Действительно ли регистрация будет бессрочной

Сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей не ограничиваются. Собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации.

Как продать такой автомобиль

Если гражданин захочет перепродать свою автомашину, он должен:

- снять с учета автомобиль в Казахстане, со сдачей "казахстанских" госномеров и техпаспорта;
- получить обратно в спецЦОНе "армянские" номера и техпаспорт;
- снять автомобиль с учета в Армении, где в настоящее время для этого предусмотрен "явочный характер";
- произвести уплату платежей (таможенные пошлины, сборы за первичную регистрацию и утилизацию), предусмотренных законодательством Казахстана.

После этого он может перепродать автомобиль другому лицу.

Можно ли регистрировать в Казахстане автомобили на лицо, не указанное в техпаспорте, выданном в Армении

Нет. Если автомобиль в Армении зарегистрирован на конкретного гражданина Казахстана, то и в нашей стране он будет регистрироваться на это же лицо, являющееся собственником автомобиля.

Не будет осуществляться регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими на основании доверенности или страхового полиса, так как юридически они не являются собственниками автомобилей.

Вместе с тем иные лица имеют право на управление такими автомобилями на основании страховых полисов.

Напомним, новые правила будут работать с 1 июня.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:27
А смысл этой регистрации? Что бы платить двойной налог?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 21:09
Альфарды останутся за бортом

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 

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