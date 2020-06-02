«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 408.61 KZT
  • €1 = 454.09 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Душил собаку дверцей: мужчина объяснил свой поступок

Просмотров:767 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Душил собаку дверцей: мужчина объяснил свой поступок
Кадр видео
Житель Атырауской области, душивший собаку дверцей холодильника, объяснил свой жестокий поступок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мужчина записал видеообращение.

"Здравствуйте, казахстанцы. Я Жуматаев Маргулан Жалгасулы из поселка Еркиндала Атырауской области. Я сожалею о том, что я сделал с собакой. Я сделал это, потому что три-четыре дня назад собака чуть не укусила мою дочь. А вчера в обеденное время собака освободилась и испортила всю рассаду, высаженную родителями в теплице, порвала все целлофановое покрытие. За это я, будучи пьяным, ее наказал. Сожалею. Такого не повторится больше", - заявил он.

Он также добавил, что собака жива, ее забрали в городской ветеринарный центр.

Напомним, в Атырау на видео попал мужчина, мучивший собаку. Он зажал голову псу металлической дверцей холодильника и встал на нее ногами. В Департаменте полиции Атырауской области начали проверку по факту распространения видео и задержали подозреваемого.

Ранее двое мужчин стреляли по собакам в пригороде Атырау и сняли все на видео. В ДП области сообщили, что данные нарушители также задержаны.




Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
нашевсе (Посетители) Сегодня, 21:57
Его на ковид надо проверить.
В Европе неадекатов проверяют на ковид, считают что влияние на мозговую деятельность имеет вирус.
Сначала ж руками душил собачку. За теплицу грех на душу берет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kz1990
  • Placida
  • OpOp
  • бобер
 NOOB_SAIBOT (Посетители) Сегодня, 20:43
Ублюдок обыкновенный! Биомусор!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kz1990
  • Placida
  • OpOp
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:22
Сволочь,что тут сказать. Сначала душил душегуб, теперь соплю пустил мурумбок.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика