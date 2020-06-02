Душил собаку дверцей: мужчина объяснил свой поступок

Житель Атырауской области, душивший собаку дверцей холодильника, объяснил свой жестокий поступок, передает корреспондент Tengrinews.kz.Мужчина записал видеообращение."Здравствуйте, казахстанцы. Я Жуматаев Маргулан Жалгасулы из поселка Еркиндала Атырауской области. Я сожалею о том, что я сделал с собакой. Я сделал это, потому что три-четыре дня назад собака чуть не укусила мою дочь. А вчера в обеденное время собака освободилась и испортила всю рассаду, высаженную родителями в теплице, порвала все целлофановое покрытие. За это я, будучи пьяным, ее наказал. Сожалею. Такого не повторится больше", - заявил он.Он также добавил, что собака жива, ее забрали в городской ветеринарный центр.Напомним, в Атырау на видео попал мужчина, мучивший собаку. Он зажал голову псу металлической дверцей холодильника и встал на нее ногами. В Департаменте полиции Атырауской области начали проверку по факту распространения видео и задержали подозреваемого.Ранее двое мужчин стреляли по собакам в пригороде Атырау и сняли все на видео. В ДП области сообщили, что данные нарушители также задержаны.