225 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.



"Зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста составил 1,9 процента", - говорится в официальном сообщении.



В разрезе городов и регионов:



Западно-Казахстанская область - 40 (5,8 процента)

Алматы – 39 (1,5)

Кызылординская область - 30 (7,2)

Нур-Султан – 23 (1,0)

Атырауская область - 21 (1,9)

Шымкент - 21 (2,4)

Мангистауская область - 17 (5,8)

Актюбинская область- 14 (4,0)

Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2)

Алматинская область - 5 (1,3)

Жамбылская область - 5 (1,3)

Костанайская область - 2 (1,1)

Северо-Казахстанская область - 2 (3,4)



Выписаны по выздоровлении 354 человека.

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Всего в стране выявлено 11 796 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5941. Летальных случаев от COVID-19 - 44.