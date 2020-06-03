Цена нефти Brent превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов, передает Tengrinews.kz.



По состоянию на 07.30 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,324 процента, до 40,36 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 6,85 процента, до 37,87 доллара за баррель.



Напомним, в марте начался обвал нефтяных котировок после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах - участницах прежнего альянса.