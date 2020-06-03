Никакого двоевластия в Казахстане не существует - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде" отметил вопрос преемственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Первый Президент Нурсултан Назарбаев - фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей. Конечно же, будем говорить о его заслугах перед нашим народом и международным сообществом. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности. Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность", - подчеркнул Токаев.



По его словам, в нынешней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку моего курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан.



"Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента", - отметил Глава государства.