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Никакого двоевластия в Казахстане не существует - Токаев

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 08:52
Никакого двоевластия в Казахстане не существует - Токаев
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде" отметил вопрос преемственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Первый Президент Нурсултан Назарбаев - фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей. Конечно же, будем говорить о его заслугах перед нашим народом и международным сообществом. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности. Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность", - подчеркнул Токаев.

По его словам, в нынешней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку моего курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан.

"Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента", - отметил Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 09:40
Дать народу жизнь достойную и неважно кто рулит и кто подруливает.
Работа людям нужна и достойная зарплата,хороший уровень жизни как минимум.
Приблизить уровень к ОАЭ или Катара,ресурсы у нас есть всё позволяет и самое главное(Прекратить воровство.)
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 09:35
Г-н Токаев ещё не потерял доверия народа...
 
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  • Expert
  • Ян
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:13
И все таки она " крутиться " существует , прямо в открытую они скажут ха ха ха
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • Ян
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:13
судя по инфе всплывающей из разных источников, все не так гладко у них, и клан уходящего очень болезненно теряет свои позиции.
и это не может не радовать bravo
 
 

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