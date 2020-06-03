В Казахстане снизят пенсионные взносы для фрилансеров

Фрилансерам снизят размер пенсионных взносов в два раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Мажилисмены одобрили нормы проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг".



"В рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года (...) Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства Казахстана юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях.



Введение лицензирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в предоставлении некоммерческих кредитов, совершенствование деятельности "Жилстройсбербанка", уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5 процентов от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера. То есть, фрилансерам", - сказал депутат Сергей Симонов на пленарном заседании Мажилиса.



Он отметил, что с введением поправок до второго чтения будут внесены изменения в название законопроекта. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и средств госбюджета.