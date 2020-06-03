Когда могут отказать в выходе из гражданства Казахстана

Министр иностранных дел РК своим приказом от 29 мая 2020 года внес изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Республики Казахстан заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан, утраты и лишения гражданства Республики Казахстан и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, передает zakon.kz.



В частности, говорится, что срок рассмотрения материалов по заявлениям по вопросам гражданства в загранучреждениях, министерстве и Комитете национальной безопасности не должен превышать один месяц в каждом из этих органов.



При этом заявителю может быть отказано в оформлении документов по выходу из гражданства Республики Казахстан по следующим основаниям:



- установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;

- несоответствие заявителя или представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил;

- отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги.



Консульское должностное лицо обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в соответствии с законом "О государственных услугах".



Несовершеннолетние, недееспособные лица и лица, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо соответствуют перечню профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство, и члены их семей, постоянно проживающие за пределами Казахстана, подают заявление о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве через загранучреждение с приложением следующих документов, оформленных компетентными органами страны пребывания:



- анкета-заявление по форме;

- автобиография (составленная собственноручно);

- фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

- документ, подтверждающий постоянное проживание за пределами РК;

- апостилированная либо легализованная справка о наличии, либо отсутствии судимости;

- справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства;

- копии свидетельств о рождении детей и заключении брака (при наличии);

- заявление-согласие о соблюдении условий, предусмотренных законом "О гражданстве Республики Казахстан";

- документ об уплате консульского сбора.



Консульское должностное лицо воспроизводит копии документов, удостоверяющих личность заявителя, после чего возвращает оригиналы заявителю.



Гражданин РК, постоянно проживающий за пределами страны, подает заявление о выходе из гражданства через загранучреждение с приложением следующих документов:



- анкета-заявление по форме;

- автобиография (составленная собственноручно);

- фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

- разрешение на выезд на постоянное проживание, оформленное органами внутренних дел РК;

- справка о наличии либо отсутствии судимости;

- копии свидетельств о рождении детей и заключении брака (при наличии);

- документ, подтверждающий возможность получения иностранного гражданства;

- документ об уплате консульского сбора;

- нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги) заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в Казахстане, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим.



Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентными учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной его форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).



При приеме документов заявителям разъясняются правовые последствия прекращения ими гражданства РК, а также разъясняется положение статьи 3 закона, в соответствии с которым за гражданином РК не признается гражданство иностранного государства, о чем делается отметка в анкете-заявлении.



Перечень основных требований, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в стандарте государственной услуги "Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан".



При этом максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов - 60 минут, максимально допустимое время обслуживания - 10 минут.



В случае представления заявителем неполного пакета документов согласно перечню, и (или) документов с истекшим сроком действия загранучреждение отказывает в приеме заявления.



Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.