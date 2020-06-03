«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 408.61 KZT
  • €1 = 454.09 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Когда могут отказать в выходе из гражданства Казахстана

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 12:57
Когда могут отказать в выходе из гражданства Казахстана
Фото из открытых источников
Министр иностранных дел РК своим приказом от 29 мая 2020 года внес изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Республики Казахстан заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан, утраты и лишения гражданства Республики Казахстан и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что срок рассмотрения материалов по заявлениям по вопросам гражданства в загранучреждениях, министерстве и Комитете национальной безопасности не должен превышать один месяц в каждом из этих органов.

При этом заявителю может быть отказано в оформлении документов по выходу из гражданства Республики Казахстан по следующим основаниям:

- установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;
- несоответствие заявителя или представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил;
- отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги.

Консульское должностное лицо обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в соответствии с законом "О государственных услугах".

Несовершеннолетние, недееспособные лица и лица, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо соответствуют перечню профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство, и члены их семей, постоянно проживающие за пределами Казахстана, подают заявление о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве через загранучреждение с приложением следующих документов, оформленных компетентными органами страны пребывания:

- анкета-заявление по форме;
- автобиография (составленная собственноручно);
- фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;
- документ, подтверждающий постоянное проживание за пределами РК;
- апостилированная либо легализованная справка о наличии, либо отсутствии судимости;
- справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства;
- копии свидетельств о рождении детей и заключении брака (при наличии);
- заявление-согласие о соблюдении условий, предусмотренных законом "О гражданстве Республики Казахстан";
- документ об уплате консульского сбора.

Консульское должностное лицо воспроизводит копии документов, удостоверяющих личность заявителя, после чего возвращает оригиналы заявителю.

Гражданин РК, постоянно проживающий за пределами страны, подает заявление о выходе из гражданства через загранучреждение с приложением следующих документов:

- анкета-заявление по форме;
- автобиография (составленная собственноручно);
- фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;
- разрешение на выезд на постоянное проживание, оформленное органами внутренних дел РК;
- справка о наличии либо отсутствии судимости;
- копии свидетельств о рождении детей и заключении брака (при наличии);
- документ, подтверждающий возможность получения иностранного гражданства;
- документ об уплате консульского сбора;
- нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги) заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в Казахстане, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим.

Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентными учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной его форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

При приеме документов заявителям разъясняются правовые последствия прекращения ими гражданства РК, а также разъясняется положение статьи 3 закона, в соответствии с которым за гражданином РК не признается гражданство иностранного государства, о чем делается отметка в анкете-заявлении.

Перечень основных требований, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в стандарте государственной услуги "Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан".

При этом максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов - 60 минут, максимально допустимое время обслуживания - 10 минут.

В случае представления заявителем неполного пакета документов согласно перечню, и (или) документов с истекшим сроком действия загранучреждение отказывает в приеме заявления.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика