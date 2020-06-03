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Китай в сентябре начнет искать инопланетян

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Китай в сентябре начнет искать инопланетян
Фото:elements.envato.com
Правительство Китая сообщило, что начнет поиски внеземной жизни в сентябре при помощи самого большого радиотелескопа в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на stdaily.

Старший исследователь Чжан Тунцзе рассказал, что уже сейчас ученые получают сигналы, источником которых могли бы быть внеземные цивилизации. Но ученые не уверяют, что это действительно сообщения от внеземных цивилизаций. Он также подчеркнул, что поиск инопланетян не будет прерывать регулярные научные исследования.

Портал отмечает, что сферический радиотелескоп с апертурой FAST (апертура в оптике - характеристика оптического прибора, описывающая его способность собирать свет и противостоять дифракционному размытию деталей изображения - прим. автора) имеет диаметр около 500 метров. Власти страны потратили на него более 185 миллионов долларов. Кроме поиска внеземной жизни, устройство поможет ученым изучать формирование и эволюцию галактик, темную материю, исследовать глобальное изменение состояния газа в космосе.

Ранее сообщалось, что NASA получило грант на разработку гигантского радиотелескопа LCRT в одном из кратеров на поверхности Луны. А в 2018 году ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа "Хаббл".


Источник: Tengrinews.kz
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