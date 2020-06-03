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Переводы между анонимными кошельками запретят в Казахстане

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Переводы между анонимными кошельками запретят в Казахстане
Фото из открытых источников
Мажилис в первом чтении одобрил законопроект о запрете на переводы между анонимными электронными кошельками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По совершенствованию регулирования субъектов рынка платежных услуг. 2 сентября 2019 года в своем послании Глава государства дал поручение по принятию дополнительных мер для снижения рисков отмывания денег и вывода капитала из страны по услугам небанковских финорганизаций.

В связи с этим были разработаны поправки, минимизирующие возможности исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных операций. А именно: вводятся новые требования по идентификации пользователей, запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размеры операций, а также расширение возможности платежных сервисов для ИП и юрлиц", - сказал мажилисмен Сергей Симонов на заседании палаты.

По его словам, устанавливаются полномочия Нацбанка по определению минимального размера уставного капитала платежных организаций.

Также вводятся обязанности операторов платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправным операциям.

"Предлагаемые поправки будут способствовать росту прозрачного безналичного оборота, созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усилению защиты прав потребителей платежных услуг", - сказал Симонов.

Нормы вошли в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг".


Источник: Tengrinews.kz
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