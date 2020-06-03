Вторая волна коронавируса может стать разрушительной - ВОЗ

Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19. Если вирус не купировать, вторая волна может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.



Он отметил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года"



"У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19", - подчеркнул он.



Российские специалисты также не исключают вероятность новой волны коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире выявлены уже почти 6,4 миллиона случаев заражения, свыше 380 тысяч человек скончались.