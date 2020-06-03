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Заключенные устроили бунт в атырауском СИЗО

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Заключенные устроили бунт в атырауском СИЗО
Кадр из видео
Атырау. 3 июня. КазТАГ - Заключенные устроили бунт в атырауском следственном изоляторе (СИЗО), сообщает «Ақ Жайық».

«В Атырау в следственном изоляторе (СИЗО) заключенные стали показывать через окна камер окровавленную одежду и кричать: «Спасите, помогите, скорую!». Возле спецучреждения собрались их взволнованные родственники», - говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что у ворот здания собрались около 40 человек – родители и другие родственники. На место приехали сотрудники прокуратуры.

«Я зашел внутрь, все посмотрел. Несколько подследственных и осуждённых не повиновались внутреннему распорядку. Сейчас идет расследование. Я сейчас принял всех желающих внутри. Также будет назначена экспертиза по телесным повреждениям», - рассказал Начальник управления областной прокуратуры Сакен Жандырбаев.

Также ситуацию прокомментировали в УИС.

«2 июня после вечерней проверки в следственном изоляторе города Атырау пятеро осужденных нарушили установленный режим содержания, а также призывали других следственно-арестованных к беспорядкам», - заявили в УИС.

Как уточняется, нарушителей поместили дисциплинарный изолятор.

«Следует отметить, что пятеро осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.

На месте находятся руководство ДУИС, представители прокуратуры, а также представители национального-превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), которые также находятся в учреждении и проводят опрос осужденных.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 428 УК РК (неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения), проводится проверка. В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания не допущено», - сообщает УИС.



Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:22
Кто его знает где эта правда, это сизо и раньше было конслагерем,ща походу ещё хуже. Верю зэка. Теперь не по теме "ЛАДА" узнайте зачем ломают сцену Амфитеатра на набережной 15 мкр,второй день громят,что придумали?
 
 

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