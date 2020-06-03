Заключенные устроили бунт в атырауском СИЗО

Атырау. 3 июня. КазТАГ - Заключенные устроили бунт в атырауском следственном изоляторе (СИЗО), сообщает «Ақ Жайық».«В Атырау в следственном изоляторе (СИЗО) заключенные стали показывать через окна камер окровавленную одежду и кричать: «Спасите, помогите, скорую!». Возле спецучреждения собрались их взволнованные родственники», - говорится в сообщении в среду.Отмечается, что у ворот здания собрались около 40 человек – родители и другие родственники. На место приехали сотрудники прокуратуры.«Я зашел внутрь, все посмотрел. Несколько подследственных и осуждённых не повиновались внутреннему распорядку. Сейчас идет расследование. Я сейчас принял всех желающих внутри. Также будет назначена экспертиза по телесным повреждениям», - рассказал Начальник управления областной прокуратуры Сакен Жандырбаев.Также ситуацию прокомментировали в УИС.«2 июня после вечерней проверки в следственном изоляторе города Атырау пятеро осужденных нарушили установленный режим содержания, а также призывали других следственно-арестованных к беспорядкам», - заявили в УИС.Как уточняется, нарушителей поместили дисциплинарный изолятор.«Следует отметить, что пятеро осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.На месте находятся руководство ДУИС, представители прокуратуры, а также представители национального-превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), которые также находятся в учреждении и проводят опрос осужденных.По данному факту начато досудебное расследование по ст. 428 УК РК (неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения), проводится проверка. В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания не допущено», - сообщает УИС.