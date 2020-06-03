Отдых на казахстанских курортах подорожал почти вдвое, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "Астана". Теперь, чтобы отдохнуть на отечественной здравнице в том же Восточном Казахстане нужно заплатить местами 50 тысяч тенге в сутки. При этом до турецких отелей казахстанским далеко: душ и туалеты на улице. Из развлечений обычные дискотеки.Алена Садуева каждый отпуск с семьей проводили за рубежом. В этом году из-за коронавируса отдыхать решили дома. Правда, найти курорт с хорошим сервисом в Казахстане оказалось не просто."Там другой подход к туризму так как у них единственная доход за границей - туризм, естественно они внимание максимально проявляют к туристам. У нас в Казахстане, к сожалению, с этим большая проблема. У нас почему-то оплачиваешь неплохие деньги, а чувствуешь себя как будто ты им должен почему-то так", - говорит девушка.Отдых на местных курортах в этом году может влететь "в копеечку". Многие турбазы, безосновательно увеличили стоимость, говорят операторы. Теперь за отдых на восточно-казахстанском курорте местами можно заплатить до 50 тысяч тенге в сутки. При этом условия для отдыхающих далеки от системы "все включено". Туалеты и душ на улице. И это только полбеды."В плане развлечений, конечно, какие-то базы пытаются делать, что-то из серии а-ля мини дискотеки. Но не многие, а так каждый развлекается сам", - говорит туроператор Мария Русина.Цену подняли и в Баянаульском национальном природном парке. За въезд в природный заповедник туристам предлагали заплатить почти 900 тенге. После споров и весомых доводов о платежеспособности отдыхающих, стоимость снизили до пятисот. Но даже это сумма, по мнению операторов, не обоснованная."Люди, которые приезжают просто отдыхать на базу, никуда больше не выезжая, почему они должны платить за пользование маршрутом? Объясните. Я считаю, что должна быть такая же практика: на въезде на территорию парка мы платим 0,1 МРП, как положено", - отмечает директор турфирмы Гульмира Отаргалиева.Раньше на казахстанских курортах отдыхало много граждан из России. В этом году, возможно, зарубежных туристов не будет. Поэтому базы отдыха пытаются компенсировать затраты за счет местных жителей."Основная масса отдыхающих это СКО и Акмолинская области. Конечно вот с карантином из Нур-Султана стало меньше отдыхающих, но буквально на днях открыли границы и люди опять звонили, хотят брони делать", - констатирует администратор базы отдыха Марина Корнилова.К слову, накануне под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова прошло совещание по вопросам возобновления туристического сезона. Перевозчики уже публикуют графики ЖД и авиамаршрутов. Туротрасль собираются поддержать на законодательном уровне.Анализируя сезон, туроператоры отмечают, в этом году туристы на отпусках будут экономить. Вполне возможно, что станет популярным отдых так называемыми "дикарями", в палатках и кемпингах на берегу моря, крупных озер и рек. Народу мало, подхватить вирус маловероятно. И все же представители тур сферы уверены, ситуация с COVID-19 станет своего рода "толчком" для развития внутреннего туризма. Туроператоры уже понесли немалые убытки, а значит будут идти навстречу и предлагать недорогие туры.