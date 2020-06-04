Как узнать, прослушивается ли ваш телефон

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал агентству "Прайм" о том, как определить, прослушивается ли ваш телефон, передает Tengrinews.kz.



Эксперт отмечает, что распознать прослушку не всегда удается, так как для этого применяется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата.



Однако, есть несколько признаков, которые могут говорить о том, что ваши разговоры по телефоны отслеживают.



Первое - это наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, но которые стоят на вашем смартфоне. Поэтому нужно регулярно проверять те приложения, которые у вас установлены, советует эксперт.



"Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается или перегревается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки", - объяснил Кусков.



Он отмечает, что если в вашем смартфоне очень быстро садится батарея, значит, работает какая-то программа в фоновом режиме, и ее тоже надо проверять. Для этого как минимум необходимо делать аудит тех программ, которые установлены на смартфоне.



"Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений. Если вы в этом не разбираетесь, идите в сервис-центр, где вам помогут сделать все, что нужно", - заключил эксперт.