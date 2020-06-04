Как узнать, прослушивается ли ваш телефон

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал агентству "Прайм" о том, как определить, прослушивается ли ваш телефон, передает Tengrinews.kz.
Эксперт отмечает, что распознать прослушку не всегда удается, так как для этого применяется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата.
Однако, есть несколько признаков, которые могут говорить о том, что ваши разговоры по телефоны отслеживают.
Первое - это наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, но которые стоят на вашем смартфоне. Поэтому нужно регулярно проверять те приложения, которые у вас установлены, советует эксперт.
"Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается или перегревается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки", - объяснил Кусков.
Он отмечает, что если в вашем смартфоне очень быстро садится батарея, значит, работает какая-то программа в фоновом режиме, и ее тоже надо проверять. Для этого как минимум необходимо делать аудит тех программ, которые установлены на смартфоне.
"Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений. Если вы в этом не разбираетесь, идите в сервис-центр, где вам помогут сделать все, что нужно", - заключил эксперт.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz