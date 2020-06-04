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Какие поезда возобновят курсирование с 10 июня в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Какие поезда возобновят курсирование с 10 июня в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 4 июня. КазТАГ - Какие поезда возобновят курсирование с 10 июня в Казахстане, рассказали в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 13.05.2020 года и по согласованию с Комитетом транспорта МИИР РК возобновляется курсирование (семи – КазТАГ) пассажирских поездов», - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В частности, как уточнили в компании, возобновляется курсирование следующих поездов:

1) №19/20 Нур-Султан-Нурлы жол – Атырау, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 11 июня, из Атырау – с 12 июня;

2) №29/30 Алматы-2 – Атырау, отправлением из Алматы-2 с 11 июня, из Атырау – с 13 июня;

3) №47/48 Атырау – Нур-Султан-Нурлы жол, отправлением из Атырау с 11 июня, из Нур-Султан-Нурлы жол – с 13 июня;

4) №95/96 Нур-Султан-Нурлы жол – Уральск, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 10 июня, из Уральска – с 11 июня;

5) №313/314 Атырау – Мангистау, отправлением из Атырау с 10 июня, из Мангистау – с 11 июня;

6) №691/692 Актобе – Атырау, отправлением из Актобе с 10 июня, из Атырау – с 11 июня;

7) №41/42 Атырау – Алматы-1, отправлением из Атырау с 11 июня, из Алматы-1 – с 13 июня.

«Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону «105» (звонок со стационарного телефона бесплатный)», - резюмируется в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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