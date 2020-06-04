С 2021 года все отделы образования будут переданы на уровень областного управления. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.
Система финансирования и управления образованием также сегодня претерпевает очень серьезные изменения – в рамках поручений Главы государства, данных на августовской конференции, мы трансформируем модель управления системой образования. С 2021 года все отделы образования – районные и городские – передаются на уровень областного управления. Мы проводим большую работу, и я думаю, что с 2021 года эта система уже будет действовать, – сказал Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, по его словам, сегодня вводится институт ротации директоров. Также в законодательство внедрена норма по согласованию увольнения и назначения руководителей отделов образования районов и городов и управления образования с МОН.
Большим вопросом является внедрение международных стандартов. Не могу не сказать о движении World Skills – по последнему чемпионату World Skills Казахстан занял 14 место, у нас очень большой потенциал, мы и дальше будем внедрять стандарты World Skills в учебный процесс, – похвалился министр.
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