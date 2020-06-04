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«Творят зло безнаказанно»: Зоозащитники требуют жестокого наказания для живодеров в РК

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 13:11
«Творят зло безнаказанно»: Зоозащитники требуют жестокого наказания для живодеров в РК
Фото из открытых источников
Зоозащитники запустили обещанную петицию на имя президента Казахстана. Они просят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными после череды садистских случаев в разных городах Казахстана и уверяют, что безнаказанность распускает руки живодерам. Петицию уже подписали более 14 тыс человек, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Петицию под названием «Ужесточить наказание по статье 316 УК РК: Жестокое обращение с животными» подписали уже 14 тыс 056 человек. Зоозащитники планируют собрать 20 тыс подписей. Петиция подготовлена в адрес Касым-Жомарта Токаева, а также спикера сената Маулена Ашимбаева и спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

«В Казахстане участились случаи садистского и крайне жестокого обращения с животными! На сегодняшний день наказание по статье «Жестокое обращение с животными» настолько незначительное, что никаким образом не останавливает действия душегубов, которых стало настолько много, что они, не стесняясь, снимают на камеру свои жестокие злодеяния и издевательства над ни в чем неповинными животными, выкладывая эти видео в социальные сети, где их видят дети», — пишут в петиции зоозащитники.

Они уверены, что склонность к насилию над более слабыми легко перетечет в насилие над людьми.

«Чувствуя свою безнаказанность, живодеры постепенно становятся маньяками и насильниками. Это подтверждают ведущие психиатры мира. Поэтому мы, граждане Республики Казахстан, требуем ввести обязательную психиатрическую экспертизу подозреваемых в жестоком обращении с животными, а также ужесточить уголовное наказание. Сейчас наказание по этой статье ограничивается лишь штрафом в размере от 100 до 200 МРП, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. Данное наказание мы считаем несоразмерным по отношению к содеянному!» — пишут авторы петиции.

Они цитируют Махатму Ганди, который говорил, что «величие нации определяется ее отношением к животным».

«Так, например, в годы Второй Мировой Войны собаки-саперы защищали Родину, разминировав множество объектов, собаки-санитары выносили солдат с поля боя, находили раненных в обломках, и по сей день являются незаменимыми животными в жизни цивилизованного общества и таких структур, как армия, полиция, медицина и опека людей с инвалидностью.

Так почему сейчас все это предано забвению? Почему в Казахстане процветают убийства невинных животных? Почему нет соразмерного наказания преступникам, которые чувствуя свою безнаказанность, выходят за все рамки человечности, нравственности, морали и упиваются своей жестокостью? Разве может быть будущее у страны, в которой живодеры творят зло безнаказанно, воспитывая детей в отсутствии сострадания, милосердия и добра? Очевидно, что у общества, лишенного гуманности, нет и не может быть благополучного будущего!

Уважаемый президент, спикер сената и спикер мажилиса, мы хотим верить, что вы справедливые и чуткие люди, а потому не оставите тысячи безвинных душ молча умирать в муках и страданиях, а ужесточите ответственность за жестокое обращение с животными во имя будущих здоровых и прогрессивных поколений Казахстана!» — просят зоозащитники и просто неравнодушные люди.

Пару дней назад казахстанские соцсети облетели шокирующие своей жестокостью видео и фото: на одном из них мужчина стрелял в собаку, а на другом житель Атырауской области зажал голову собаки дверцей холодильника, а затем еще и встал на нее ногами. По информации полиции, собаке удалось спастись, потому что человек, который снимал видео, вышел из машины и оттолкнул мужчину.

Несмотря на такую жестокость, пес остался жив — он отлеживался после истязаний в кустах на берегу реки, где его и нашли волонтеры.

«Это просто уникальный случай, когда после таких травм собака осталась жива. Это не означает, что если она жива — и все, теперь его не надо наказывать. Наказывать надо! Это было намеренное причинение вреда, он хотел убить! Надо наказать за жестокость. Если бы никто рядом не проезжал, он бы ее просто добил и все», — сказали волонтеры.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 17:38
Цитата :"...житель Атырауской области зажал голову собаки дверцей холодильника, а затем еще и встал на нее ногами. .."
Вот с этим уродом сделать бы то же самое, что он сделал с несчастным животным. И чтобы"встал на него ногами" человек, весящий килограмм 150...
 
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  • OpOp
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:29
Pinochet,
Всё дело в воспитании милосердия с детства в человеке

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:25
наказание это последствие.
надо думать над предотвращением подобного. на 100% искоренить это не получится, но значительно сократить можно.
надо использовать опыт других стран, как они предотвращают такое поведение гомункулов.
 
 

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