Один из богатейших людей Казахстана освобожден от уголовной ответственности

Экс-генеральному директору ТОО "Иволга-Холдинг" Василию Розинову вынесли новый приговор, передает "Наша Газета".



Как сообщается, апелляционную жалобу по делу Василия Розинова рассмотрела коллегия Костанайского областного суда по уголовным делам. По итогам заседания статья, по которой обвинялся Розинов, была переквалифицирована со 195-й часть 4 УК РК, "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", на 194-ю, часть 1, "Незаконное получение кредита".



"И за истечением срока давности дело в отношении Василия Самойловича было прекращено. Он абсолютно свободен", - прокомментировал адвокат подсудимого Константин Геращенко.



По данным портала, вопрос возврата заемных средств банку рассматривается уже не в рамках уголовного процесса, а в гражданских судах. Погашение по нескольким исполнительным производствам продолжается.



Напомним, Василий Розинов входил в список 50 богатейших бизнесменов страны. В марте 2020 года известный предприниматель в сфере агропромышенного комплекса был признан виновным по статье 195 УК РК (часть 4, пункт 2 - "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") и приговорил его к двум годам шести месяцам ограничения свободы.



Также суд решил установить пробационный контроль за осужденным на время отбытия всего срока наказания. Теперь Василию Розинову запрещено менять место жительства без уведомления контролирующих органов, посещать увеселительные заведения и другое.



Сам Василий Розинов заявил, что не согласен с обвинением, а задолженность по кредиту называл форс-мажором.



По материалам следствия, холдинг, подконтрольный Василию Розинову, задолжал Евразийскому банку развития 80 миллионов долларов. Компания брала кредиты на развитие зерновой отрасли. На тот момент просрочка по кредиту была более года, но банкротом холдинг не признали. В 2018 году Василия Розинова на посту директора сменил Айдарбек Ходжаназаров.