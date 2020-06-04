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Власти не дадут плательщикам ЕСП вернуться обратно в тень

Просмотров:593 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Власти не дадут плательщикам ЕСП вернуться обратно в тень
Фото: lsm.kz
В Казахстане предлагают не допустить ухода в тень казахстанцев, впервые оплативших ЕСП для получения 42,5 тыс., передает LS.

Об этом говорится в проекте закона министерства национальной экономики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста". В документе предлагаются поправки, направленные на совершенствование бюджетного законодательства, денежно-кредитной политики и финансового сектора.

"А именно ограничение оборота наличных денег для повышения прозрачности операций, проводимых субъектами экономики, и борьбы с отмыванием денег за счет расширения использования безналичных платежей, закрепление норм по максимальному вовлечению в экономику и недопущению ухода в тень граждан, впервые выплативших ЕСП для получения социальной выплаты в период ЧП. А также внесение изменений в законодательство по установлению бюджетного правила, обеспечивающего дисциплину и контрцикличность расходов при сохранении гибкости и усиление ответственности по целевому их использованию", – сообщается в проекте.

В МНЭ добавили, что в рамках закона, будут созданы институциональные условия по обеспечению режима стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. Кроме того, в посткарантинный период будет обеспечена поддержка экономической активности действующих предпринимателей, защита частной собственности и развитие конкуренции.

"Будет усовершенствованы процедуры банкротства, повышена эффективность работы со стрессовыми активами, создан механизм секьюритизации и страхования. Также планируется законодательно урегулировать вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты", – резюмировали в проекте.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 17:37
ЕСП и "процедура банкротства" вообще ни как не связаны.
И второй момент: закон будет принят задним числом? Если да - то это ересь, если нет - то к тому времени все уже уйдут в тень.
Вывод бред они написали. IMHO
 
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fotooleg (Посетители) Сегодня, 16:50
В МНЭ добавили, что в рамках закона, будут созданы институциональные условия по обеспечению режима стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. Кроме того, в посткарантинный период будет обеспечена поддержка экономической активности действующих предпринимателей, защита частной собственности и развитие конкуренции.

"Будет усовершенствованы процедуры банкротства, повышена эффективность работы со стрессовыми активами, создан механизм секьюритизации и страхования. Также планируется законодательно урегулировать вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты", – резюмировали в проекте. Написали много, красиво, умными словами, только есть один минус. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы. Все стремятся найти подешевле рабочую силу. Даже все эти тендеры проводимые. Главная цель. Подешевле, но при этом качественно и быстро. Это три разных понятия в одном не сочетаются.
 
 

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