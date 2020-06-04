Власти не дадут плательщикам ЕСП вернуться обратно в тень

В Казахстане предлагают не допустить ухода в тень казахстанцев, впервые оплативших ЕСП для получения 42,5 тыс., передает LS.



Об этом говорится в проекте закона министерства национальной экономики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста". В документе предлагаются поправки, направленные на совершенствование бюджетного законодательства, денежно-кредитной политики и финансового сектора.



"А именно ограничение оборота наличных денег для повышения прозрачности операций, проводимых субъектами экономики, и борьбы с отмыванием денег за счет расширения использования безналичных платежей, закрепление норм по максимальному вовлечению в экономику и недопущению ухода в тень граждан, впервые выплативших ЕСП для получения социальной выплаты в период ЧП. А также внесение изменений в законодательство по установлению бюджетного правила, обеспечивающего дисциплину и контрцикличность расходов при сохранении гибкости и усиление ответственности по целевому их использованию", – сообщается в проекте.



В МНЭ добавили, что в рамках закона, будут созданы институциональные условия по обеспечению режима стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. Кроме того, в посткарантинный период будет обеспечена поддержка экономической активности действующих предпринимателей, защита частной собственности и развитие конкуренции.



"Будет усовершенствованы процедуры банкротства, повышена эффективность работы со стрессовыми активами, создан механизм секьюритизации и страхования. Также планируется законодательно урегулировать вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты", – резюмировали в проекте.