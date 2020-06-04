«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 397.56 KZT
  • €1 = 445.94 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Биртанов: Жесткий карантин - не решение проблемы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Биртанов: Жесткий карантин - не решение проблемы
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов высказался о смягчении карантинных мер, передает корреспондент zakon.kz.

Можно снова уйти на карантин теоретически, и добиться снижения. Но тем не менее, как практика показывает, это не выход. Жесткий карантин - это не решение. Оно может применяться в критических ситуациях, оно уже дало свой эффект, - сказал Биртанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что смягчение мер, направленных на улучшение социально-экономической обстановки среди населения, не должно вызывать ощущения, что мы вернулись к обычной жизни. Необходимо научиться жить в условиях пандемии, в условиях карантина.

Карантин предполагает собой набор нескольких уровней безопасности и нескольких уровней ограничительных мероприятий. Поэтому при снятии определенного количества ограничительных мероприятий, например, на работу предприятий малого и среднего бизнеса, общественного транспорта - это необходимая мера, норма жизни, - добавил глава Минздрава.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика