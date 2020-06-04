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Вторая волна коронавируса началась в Казахстане в мае - министр

Просмотров:765 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Вторая волна коронавируса началась в Казахстане в мае - министр
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что вторая волна коронавируса в Казахстане началась в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Казахстане уже первая волна коронавируса была: был пик заболеваемости во второй половине апреля, потом пошло снижение. Где-то в середине мая начался повторный рост. Это началась вторая волна болезни", - сказал министр здравоохранения.

Он также привел в качестве примера мнение экспертов, которые говорят о новой серьезной волне болезни по всему миру.

Биртанов предполагает, что это будет связано очередной сезонной эпидемией гриппа и острых вирусных инфекций, которые начинаются в октябре.

"Поэтому мы также не исключаем этого, что, помимо традиционных вирусных агентов, может быть естественное усиление распространения другого вируса, в том числе коронавируса", - заключил Биртанов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 19:41
Этот сериал никогда не закончится.
 
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  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
 None None (Посетители) Сегодня, 19:36
А мужики и не знали :)
Во всем мире ещё 1 волна не прошла, а у нас уже вторая заканчивается :)
 
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  • OpOp
  • xerox
  • ABCD
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:49
Похоже от властей мира поступили очередные указания на закрытие страны! Не добили экономику до нужной стадии!
Сколько уже можно издеваться над населением?!

Все на море! Солёная вода убивает короновирус!
 
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Forever Young (Посетители) Сегодня, 18:23
скоро карантин
 
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  • OpOp
  • Леська
  • Сергей Владимиров
  • ABCD
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:15
А осенью будет и третья и четвёртая
 
 

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