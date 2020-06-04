Вторая волна коронавируса началась в Казахстане в мае - министр

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что вторая волна коронавируса в Казахстане началась в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В Казахстане уже первая волна коронавируса была: был пик заболеваемости во второй половине апреля, потом пошло снижение. Где-то в середине мая начался повторный рост. Это началась вторая волна болезни", - сказал министр здравоохранения.



Он также привел в качестве примера мнение экспертов, которые говорят о новой серьезной волне болезни по всему миру.



Биртанов предполагает, что это будет связано очередной сезонной эпидемией гриппа и острых вирусных инфекций, которые начинаются в октябре.



"Поэтому мы также не исключаем этого, что, помимо традиционных вирусных агентов, может быть естественное усиление распространения другого вируса, в том числе коронавируса", - заключил Биртанов.