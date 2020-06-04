"Женщин бить нужно". Профессор ЕНУ уволен после "сексистских" комментариев

Из-за "сексистских" комментариев уволен профессор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Комиссия по этике признала его действия не соответствующими общечеловеческим нормам поведения. По рекомендации данной комиссии приказом ректора Ерлан Сулеймен с должности директора НИИ прикладной химии уволен", - сообщили в пресс-службе вуза.



После появившихся в сети высказываний профессора ЕНУ Ерлана Сулейменова, в его адрес посыпалась критика от пользователей социальной сети. Некоторые посчитали комментарии сексистскими и неприемлемыми.