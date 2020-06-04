Нацкомпанию "КазМунайГаз" реорганизуют

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев предложил переподчинить"КазТрансГаз" компании "Самрук-Казына", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Свое предложение он озвучил на заседании совета по управлению "Самрук-Казына" под председательством Нурсултана Назарбаева.
"Это, во-первых, позволит сократить уровень управления.
Во-вторых, позволит оставить инфраструктурные проекты у государства в случае выхода "КазМунайГаз" на IPO (продажу акций - примечание автора)
В-третьих, сам "КазМунайГаз" сможет сосредоточиться на переработке и добыче нефти и газе и порученных нам проектах в сфере нефте- и газохимии", - заявил Айдарбаев.
Он также отметил, что за рубежом транспортная инфраструктура существует отдельно и принадлежит государству.
Отметим, что сейчас единственным акционером АО "КазТрансГаз" является АО НК "КазМунайГаз".
Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
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