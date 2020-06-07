Мощный взрыв прогремел на заправке в Атырау: Скончался один из пострадавших

В Атырау скончался один из пострадавших при пожаре на газозаправке, передает azh.kz.Водитель газозаправочной автоцистерны, пострадавший при пожаре и взрыве 5 июня в Атырау, скончался на следующий день в областной больнице. У него было 90% ожогов тела.Погибший – 34-летний житель Курмангазинского района, у него остались четверо детей и жена беременна пятым, сообщают его коллеги. Семья арендует в городе жилье.Напомним, утром 5 июня по улице Атамбаева, на территории ТОО «ПромГаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, которая повлекла взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки Ford.При взрыве разрушилось стоящее поблизости здание.Кроме водителя фуры при пожаре серьезно пострадали заправщик и при тушении двое пожарных, они сейчас в больнице.