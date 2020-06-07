Мощный взрыв прогремел на заправке в Атырау: Скончался один из пострадавших

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В АТЫРАУ НА ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ . Утром раздался взрыв такой силы, что его было слышно практически во всех районах города. Судя по кадрам на видео, взорвалась автоцистерна во время заправки самой АГЗС. Как сообщил редакции ATPress.kz начальник департамента ЧС Сагынбек Умирзахов, в дежурную часть сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58 часов. Примерно в 9 часов пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. При этом пострадали четыре человека – работница заправки, водитель автомашины-цистерны «Форд» и двое сотрудников противопожарной службы. Их увезли в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции. @atpress.kz
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