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Мощный взрыв прогремел на заправке в Атырау: Скончался один из пострадавших

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Мощный взрыв прогремел на заправке в Атырау: Скончался один из пострадавших
Кадры из видео
В Атырау скончался один из пострадавших при пожаре на газозаправке, передает azh.kz.

Водитель газозаправочной автоцистерны, пострадавший при пожаре и взрыве 5 июня в Атырау, скончался на следующий день в областной больнице. У него было 90% ожогов тела.

Погибший – 34-летний житель Курмангазинского района, у него остались четверо детей и жена беременна пятым, сообщают его коллеги. Семья арендует в городе жилье.

Напомним, утром 5 июня по улице Атамбаева, на территории ТОО «ПромГаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, которая повлекла взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки Ford.

При взрыве разрушилось стоящее поблизости здание.

Кроме водителя фуры при пожаре серьезно пострадали заправщик и при тушении двое пожарных, они сейчас в больнице.

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В АТЫРАУ НА ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ . Утром раздался взрыв такой силы, что его было слышно практически во всех районах города. Судя по кадрам на видео, взорвалась автоцистерна во время заправки самой АГЗС. Как сообщил редакции ATPress.kz начальник департамента ЧС Сагынбек Умирзахов, в дежурную часть сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58 часов. Примерно в 9 часов пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. При этом пострадали четыре человека – работница заправки, водитель автомашины-цистерны «Форд» и двое сотрудников противопожарной службы. Их увезли в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции. @atpress.kz

Публикация от ATYRAU | KAZAKHSTAN | 06 (@atyrauoil.official)




Источник: newtimes.kz
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