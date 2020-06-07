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Новое постановление главного санврача Казахстана опубликовал Минздрав

Просмотров:364 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Новое постановление главного санврача Казахстана опубликовал Минздрав
Фото из открытых источников
Новое постановление главного санитарного врача опубликовали на сайте Министерства здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Согласно документу, лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Казахстана не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Экипажи авиакомпаний, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

Лицам, прибывающим в Казахстан из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через Государственную границу страны на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах будет проводиться анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения государственной границы Казахстана у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана, за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан.

"После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения", - отмечается в документе.

Если будет получен положительный результат лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг оповещает управление здравоохранения. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19.

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизированные с объектов ТОО "Тенгизшевройл" по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

"Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире", - отмечается в постановлении.

Согласно документу, обязательная термометрия будет проводиться всем лицам, прибывающим из-за рубежа во всех пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана.

"Деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников)", - также отмечается в постановлении.

"Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5 процентов в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов, национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 50 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Кроме того, будет проводиться лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР молодого пополнения по прибытию в воинские части.

"Обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19".

"Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - также отмечается в опубликованном постановлении.

"Приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС и МВД".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • elek
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:27
за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей;

Они шо особенная каста, или их не берет корона?

Шо та не поняла, опять дистанционка?
 
 

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