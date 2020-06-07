Стали известны подробности нападения на полицейского в Павлодаре

В Павлодаре мужчина напал на полицейского, передает Today.kz. Инцидент произошел 6 июня во дворе дома 96 по улице Лермонтова.
31-летний гражданин К, ранее судимый за совершение грабежа, в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, нарушал правила благоустройства города и распивал алкогольные напитки. Рб указанном факте жильцы дома сообщили участковому. Прибывший на место инспектор сделал замечание нарушителю, на что последний, выражаясь грубой нецензурной бранью, высказал оскорбительные слова в адрес сотрудника полиции.
Несмотря на предупреждения со стороны участкового прекратить противоправные действия, мужчина продолжал оскорблять и толкать представителя власти, провоцируя его на применение физической силы.
"Инспектор полиции согласно действующего законодательства, в связи с активным насильственным сопротивлением был вправе применить специальные средства. Но поскольку на руках гражданина К. находился малолетний ребенок, участковый ограничился действиями оборонительного характера. Однако нарушителя это не остановило, он стал наносить сотруднику полиции удары руками и ногами. В ходе инцидента гр.К. своими противоправными действиями причинил полицейскому различные телесные повреждения", - прокомментировали в ДП региона.
Прибывшим на место нарядом полиции подозреваемый гражданин К. задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара, его действия переквалифицированы на часть 2 статьи 380 УК Республики Казахстан “Применение насилия опасного для жизни и здоровья представителя власти.
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