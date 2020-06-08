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Число заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане составило 165 человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:50
Число заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане составило 165 человек
Фото Турар Казангапов
За прошедшие сутки (7 июня) в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Прирост составил 1,3 процента.

В разрезе городов и регионов:
Алматы - 32 (1,1 процента)
Нур-Султан - 24 (1,0 процента)
Карагандинская область - 18 (1,6 процента)
Алматинская область - 15 (3,5 процента)
Шымкент - 14 (1,5 процента)
Западно-Казахстанская область - 13 (1,6 процента)
Атырауская область - 11 (0,9 процента)
Павлодарская область - 11 (4,3 процента)
Жамбылская область - 7 (1,7 процента)
Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7 процента)
Туркестанская область - 5 (1,3 процента)
Кызылординская область - 4 (0,9 процента)
Мангистауская область - 3 (0,9 процента)
Костанайская область - 2 (1,0 процента)
Акмолинская область - 1 (0,6 процента)

7 июня также выписан по выздоровлении 241 человек и зафиксировано три летальных случая от COVID-19.

Всего в стране выявлено 12 859 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7376 человек. Летальных случаев 56.

Между тем карантин продлили в Шымкенте. Мера принята в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в 3,7 процента в течение 7 дней.

Также усилены карантинные меры в Мангистауской и Алматинской областях.


Источник: Tengrinews.kz
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