Число заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане составило 165 человек

За прошедшие сутки (7 июня) в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.



Прирост составил 1,3 процента.



В разрезе городов и регионов:

Алматы - 32 (1,1 процента)

Нур-Султан - 24 (1,0 процента)

Карагандинская область - 18 (1,6 процента)

Алматинская область - 15 (3,5 процента)

Шымкент - 14 (1,5 процента)

Западно-Казахстанская область - 13 (1,6 процента)

Атырауская область - 11 (0,9 процента)

Павлодарская область - 11 (4,3 процента)

Жамбылская область - 7 (1,7 процента)

Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7 процента)

Туркестанская область - 5 (1,3 процента)

Кызылординская область - 4 (0,9 процента)

Мангистауская область - 3 (0,9 процента)

Костанайская область - 2 (1,0 процента)

Акмолинская область - 1 (0,6 процента)



7 июня также выписан по выздоровлении 241 человек и зафиксировано три летальных случая от COVID-19.



Всего в стране выявлено 12 859 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7376 человек. Летальных случаев 56.



Между тем карантин продлили в Шымкенте. Мера принята в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в 3,7 процента в течение 7 дней.



Также усилены карантинные меры в Мангистауской и Алматинской областях.