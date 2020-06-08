Цена нефти достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РИА Новости.



Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.



Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1.20 мск поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.



В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить нынешнее сокращение добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что все параметры сделки о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.



Из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть упали более чем вдвое, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.



В последнее время ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась, и на этой неделе цены впервые с начала марта превысили 40 долларов за баррель.