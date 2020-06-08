Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что инфляция в Казахстане выросла до 6,7 процента в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В целом, в мировой экономике с начала текущего года наблюдается снижение деловой активности на фоне защитных карантинных мер. Также отмечается снижение конъюнктуры на основные биржевые товары", - сказал Даленов на отчетной встрече перед населением.



По итогам 4 месяцев 2020 года социально-экономического развития страны ВВП снизился на 0,2 процента.



"При этом производство товаров выросло на 5,8 процента. В то же время производство услуг сократилось на 4 процента. В результате чего валовой внутренний продукт в целом снизился на 0,2 процента. Годовая инфляция в мае ускорилась до 6,7 процента. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 0,9 процента. Это ниже показателя прошлого года. Тем не менее положительный рост сохраняется", - резюмировал он.