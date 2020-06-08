Казахстанские военнослужащие готовятся к участию в военном параде в Москве

В Нур-Султане проходит подготовка военнослужащих Сухопутных войск к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казахстанские военнослужащие примут участие по приглашению российской стороны, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Сформировано три пеших парадных расчета: два из них – из состава подразделений Десантно-штурмовых войск, один расчет – курсанты 3-го курса Военного института Сухопутных войск. Финальный смотр готовности состоится сегодня, 8 июня, и покажет, какой из расчетов примет участие в параде 24 июня.
"В этом году исполняется 75-лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По этой причине Министерство обороны России пригласило наши войска для участия в параде на Красной площади. От Сухопутных войск выделено три расчета. Расчеты подготовлены на отлично. Ими соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. В день по три-четыре раза измеряют температуру и решаются другие вопросы. Нам очень важно принять участие в параде на Красной площади, показать свою страну. Подготовка идет отлично", – отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.
Среди тех, кто чеканит шаг на репетиции в парадных шеренгах, немало тех, чьи деды сражались на полях Великой Отечественной войны и участвовали в первом параде Победы в Москве.
"Я являюсь внуком ветерана Великой Отечественной войны Балгимбаева Айдарбая Наурызбайулы, который начал воевать в Белоруссии и дошел до Берлина. Пройдя жесткий отбор в парадную коробку среди десантно-штурмовых войск, рад тому, что еду в Москву для принятия участия в 75-летии Великой Победы", – рассказал военнослужащий 35-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии сержант Серикбек Балгимбаев.
В Минобороны подчеркнули, что подготовка осуществляется в строгом соблюдении карантинных мер. Усилен дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводится медосмотр личного состава, а также обработка, влажная уборка и проветривание. Военнослужащие парадных расчетов изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.
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