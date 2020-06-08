Казахстан хочет поменять код аэропорта Актау - SCO (Шевченко)

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев сообщил о планах изменить коды еще трех аэропортов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вопрос об изменении кодов других аэропортов задали журналисты на брифинге в аэропорту Нур-Султана.



"Да, работа будет продолжаться. Планируем поменять Актау - SCO (Шевченко), Атырау - GUW (Гурьев), Тараз - DMB (Джамбул)", - отметил Ластаев.



Ранее Ластаев пояснил, что, чтобы изменить код аэропорта Нур-Султана, Казахстан добился изменения резолюции ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Это позволит в будущем менять коды аэропортов и другим государствам.



Напомним, 8 июня 2020 года код аэропорта Нур-Султана был официально изменен с TSE на NQZ.



Во всех системах бронирования авиабилетов, в том числе на билетах, багажных бирках, информационных табло, теперь будет использоваться новый код аэропорта NQZ.