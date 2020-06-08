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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан хочет поменять код аэропорта Актау - SCO (Шевченко)

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Казахстан хочет поменять код аэропорта Актау - SCO (Шевченко)
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев сообщил о планах изменить коды еще трех аэропортов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вопрос об изменении кодов других аэропортов задали журналисты на брифинге в аэропорту Нур-Султана.

"Да, работа будет продолжаться. Планируем поменять Актау - SCO (Шевченко), Атырау - GUW (Гурьев), Тараз - DMB (Джамбул)", - отметил Ластаев.

Ранее Ластаев пояснил, что, чтобы изменить код аэропорта Нур-Султана, Казахстан добился изменения резолюции ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Это позволит в будущем менять коды аэропортов и другим государствам.

Напомним, 8 июня 2020 года код аэропорта Нур-Султана был официально изменен с TSE на NQZ.

Во всех системах бронирования авиабилетов, в том числе на билетах, багажных бирках, информационных табло, теперь будет использоваться новый код аэропорта NQZ.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Саша саша (Посетители) Сегодня, 12:39
Кого вообще волнуют эти буквы? Всё равно по этим NQZ не понятно что это!
 
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elek (Посетители) Сегодня, 12:34
Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев сообщил о планах изменить коды еще трех аэропортов Казахстана

Зачем? Деньги девать некуда? Нет других направлений для развития?
 
 

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